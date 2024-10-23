Врач перечислил выдающие нехватку витаминов детали во внешности

Гастроэнтеролог Сетхи: ломкость ногтей говорит о недостатке белка и железа

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи перечислил пять деталей во внешности, которые выдают нехватку витаминов и минералов в организме. Интервью с ним публикует New York Post (NYP).

Калифорнийский врач заявил, что ломкость ногтей говорит о дефиците белка и железа в рационе. «Красное мясо, птица, рыба, шпинат, бобы, цельные зерна и яйца богаты железом», — уточнил он. В то же время подергивание века свидетельствует о нехватке магния, который напрямую связан с передачей нервных импульсов и работой нервной системы в целом.

По словам медика, щелчки и хрусты в суставах могут предупреждать о дефиците витамина D3 или кальция. «Кальций формирует и поддерживает прочность костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций из молока, сардин и листовой зелени», — отметил доктор.

А преждевременное появление седины является признаком нехватки витамина B12, который играет важную роль в производстве красных кровяных телец и транспортировки кислорода к волосяным фолликулам, подчеркнул Сетхи.

В заключение собеседник издания объяснил частое появление синяков на теле. «Возможно, в вашем организме недостаточно витамина С, который отвечает за образование коллагена, — подытожил врач. — Это также может быть признаком дефицита витамина К1, который помогает в свертывании крови».

Ранее в октябре американские ученые проверили влияние витамина D на здоровье сердца.