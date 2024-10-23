Врач посоветовала отказаться от некоторых продуктов на завтрак

Гастроэнтеролог Ломова: на завтрак нужно отказаться от кофе и выпечки

От некоторых продуктов на завтрак лучше отказаться, сказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. От употребления некоторых блюд в первый прием пищи она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».

К продуктам, употреблять которые на голодный желудок не рекомендуется, относится кофе: выпитый натощак, он может раздражать слизистую желудка и повышать выработку соляной кислоты, что провоцирует возникновение гастроэзофагеального рефлюкса и изжоги, гастрита или язвы, предупредила врач. Она посоветовала пить кофе после еды и желательно с добавлением молока.

Кроме того, продолжила она, не стоит употреблять на завтрак и простые углеводы, которые содержатся в хлебе, выпечке и быстрых завтраках. «Такие продукты быстро повышают уровень инсулина в крови, что ведет к набору веса. Вместо этого лучше съесть сложные углеводы, такие как крупы», — предложила гастроэнтеролог.

На голодный желудок она порекомендовала пить соки и фрукты, особенно цитрусовые, потому что из-за наличия кислот и грубой клетчатки они могут раздражать слизистую желудка и, как следствие, обострить гастрит или вызвать язву. Аналогично может действовать и горячая вода, добавила Ломова.

Ранее гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время путешествия на самолете. По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту.