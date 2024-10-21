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13:32, 21 октября 2024Забота о себе

Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

Гастроэнтеролог Иванина посоветовала не есть и пить только чай и воду в самолете

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время путешествия на самолете. Свою рекомендацию она объяснила в беседе с Daily Mail.

По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту. Из-за этого могут появиться боль в желудке, вздутие живота, повышенное газообразование и проблемы с дефекацией. Спровоцировать проблемы с пищеварением в самолете также могут недосып, изменение режима питания, длительное пребывание без движения, подчеркнула врач.

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В связи с этим гастроэнтеролог призвала по возможности ничего не есть на протяжении всего полета. Особенно важно воздержаться от приема пищи людям с гастритом, язвенным колитом, болезнью Крона. В полете Иванина рекомендовала пить только негазированную воду и чаи, а есть либо перед выездом в аэропорт, либо по прибытии в место назначения.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян о вреде некоторых супов. В частности, она рекомендовала не злоупотреблять крем-супами из-за их повышенной жирности.

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      Наталья Обрядина
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