Выделение Украине денег на дроны назвали утешительным призом для Зеленского

NYT: выделение Украине денег на дроны — это утешительный приз для Зеленского

Выделенные Киеву Вашингтоном 800 миллионов долларов на создание беспилотников — это всего лишь утешительный приз для президента Украины Владимира Зеленского. Так новый пакет военной помощи назвали в издании The New York Times (NYT).

«[Решение] может стать своего рода утешительным призом для Зеленского, который, (...) не смог убедить западных партнеров снять ограничения на использование ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России», — говорится в публикации.

В издании отметили, что этот пакет отражает изменение стратегии Запада в отношении конфликта на Украине. Теперь Киев должен сам производить оружие, которым он хочет продолжать воевать.

Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи США 22 октября. Тогда он сообщил, что средства будут потрачены на производство оружия, но не уточнял, что речь идет о дальнобойных беспилотниках.