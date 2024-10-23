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17:40, 23 октября 2024Экономика

Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

В Новосибирске мужчина упал в котлован, оставленный коммунальщиками

Кадр: Типичный Ленинский | Новосибирск / vk.com

В Новосибирске мужчина угодил в оставленный коммунальщиками котлован. Кадрами с места событий делятся подписчики сообщества «Типичный Ленинский|Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Котовского. Горожанина обнаружил прохожий — ночью из ямы раздались истошные крики. По-видимому, мужчина не пострадал — ни в полицию, ни в больницу россиянин после падения не обращался.

Канава была вырыта рабочими еще в июне, когда начался ремонт теплотрассы. С тех пор ее никто не пытался закопать, вокруг нее, по свидетельствам очевидцев, даже не стоит ограждение. Преодолеть ее можно, только пройдя по тонкой трубе, уложенной для подключения временного отопления. Вблизи котлована лежат груды металлолома и штырей. Недовольные месяцами распаханным двором горожане устроили пикет. В акции участвовало порядка 60 человек.

На жалобы новосибирцев в генерирующей компании отвечают, что потребовали от подрядчика в срочном порядке установить вокруг ямы ограждение и завершить ремонтные работы. «Звоним, пишем — реакции ноль. Полная безответственность», — сетуют местные жители. Они опасаются, что однажды в котлован упадет ребенок, и просят привлечь к ситуации прокуратуру. Информацию о происшествии донесли и до мэрии, передает портал «Сибкрай».

Ранее в вырытый коммунальщиками котлован провалилась жительница Челябинской области. Рабочие не огородили котлован лентой и забором, также по периметру ямы не было установлено сигнальное освещение или спецзнаки. В результате падения россиянка сломала позвоночник.

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      Виктория Клабукова
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