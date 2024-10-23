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12:49, 23 октября 2024Из жизни

Юноша 12 часов выживал в воде после пошедшей не по плану тренировки со школьной командой

ABC News: в США юноша перевернулся на каяке и 12 часов выживал в воде один

Фото: U.S. Coast Guard

В США спасли юношу, которому пришлось 12 часов держаться за перевернутый каяк. Об этом сообщает ABC News.

17-летний член школьной команды по гребле, был на тренировке, когда та пошла не по плану. Ученик случайно перевернулся на каяке, оторвался от группы и оказался в воде без спасательного жилета.

Когда пропажу юноши заметили, на поиски отправили вертолет, самолет и катер. В конце концов школьника обнаружил самолет береговой охраны. Его экипаж выпустил несколько сигнальных ракет, и на помощь к юноше приплыл ближайший дежурный. Все это время школьник выживал один.

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Пострадавший рассказал спасателю, что пытался доплыть до берега, но не мог справиться с сильным течением. Он находился в шоковом состоянии и не проявлял никаких эмоций. При этом, по словам спасателя, юноша беспокоился о матери, поскольку она могла скучать по нему.

Спасенный получил несколько травм и страдал от переохлаждения. Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что судовой повар провел в затонувшей у берегов Нигерии лодке три дня. Его кусали крабы, а слизистая на языке и гортани покрылась язвами из-за соленой воды, пока его не спасли водолазы.

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      Юлия Юткина
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