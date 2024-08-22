Мужчина провел почти три дня в затонувшей лодке на глубине 30 метров и выжил

Судовой повар из Нигерии провел три дня в затонувшей лодке на глубине 30 метров

Судовой повар провел в затонувшей у берегов Нигерии лодке три дня. Об этом пишет Daily Mirror.

В мае 2013 года лодку в Гвинейском заливе перевернуло во время шторма из-за высокой волны. Судно ушло под воду на глубину 30 метров. Часть экипажа успела выбраться после крушения, однако никто из них не выжил. Кто-то не смог выплыть на поверхность, других съели акулы. Через 60 часов после трагедии спасателям удалось добраться до лодки. Внутри они нашли единственного выжившего — 29-летнего судового повара Наррисона Окене.

Мужчина рассказал, что после того, как лодка перевернулась, он не смог выбраться из нее и вместо этого стал искать воздушные карманы. Он обнаружил довольно крупный запас воздуха в одном из туалетов. Там он провел почти три дня, из припасов у него была только банка колы и банка сардин. Его кусали крабы, а слизистая на языке и гортани покрылась язвами из-за соленой воды. Окене считает, что его спасла вера — все 60 часов он молился и пел церковные гимны, стараясь дать отпор страху и подступающей панике. Мужчина знал, что в таких ситуациях паника убивает и заставляет использовать больше кислорода, чем необходимо.

Когда водолазы начали светить фонариками ему в лицо, они сначала подумали, что нашли очередное тело. Однако, поняв, что спасение близко, мужчина схватил спасателя за руку. Следующие три дня Окене провел в барокамере, потому что быстрое возвращение на поверхность было опасно из-за перепада давления.

История Окене разошлась в СМИ после случая с яхтой Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии. Яхта принадлежала «британскому Биллу Гейтсу» миллиардеру Майку Линчу, на борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

Во время шторма лодка перевернулась, спасти удалось лишь 15 человек, еще шесть человек до недавнего времени считались пропавшими без вести. В их числе были сам миллиардер, его жена и 18-летняя дочь. Спасатели и родные до последнего надеялись, что они могут быть живы благодаря воздушным карманам. Однако 22 августа водолазы нашли останки Линча в одной из кают яхты. Его дочь продолжают искать. Его жене удалось спастись, для этого ей пришлось идти по битому стеклу.