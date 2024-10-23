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19:19, 23 октября 2024Силовые структуры

Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу

В Башкирии задолжавшая алименты женщина спряталась от сотрудников ФССП в шкафу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, все произошло в городе Давлеканово. Исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу сына женщины поступил сотрудникам в январе. Когда приставы пришли к злоумышленнице домой, она решила не открывать им дверь, а сразу спряталась в шкафу.

Там ее и обнаружили сотрудники ФССП.

Ранее жительница Пермского края задолжала алименты дочери и решила прорыть подземный ход в дом, чтобы прятаться там от приставов.

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      Олеся Мицкевич
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