Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 23 октября 2024Мир

Запад предупредили о третьей мировой войне в одном случае

Эскобар: разрешение Украине наносить удары по России приведет к мировой войне

Фото: Amr Abdallah / Reuters

В случае, если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, может наступить третья мировая война. Об этом РИА Новости заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Это будет направлено против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что российское руководство много раз предупреждало Запад об этом, однако Москву все равно не слушают. По его словам, это связано с тем, что в Вашингтоне по-прежнему царит мышление времен «холодной войны».

Ранее Эскобар заявил, что западные страны не станут поддерживать «план победы» Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России. «Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция», — добавил журналист.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

      В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

      Россиянин побывал в столовой за Полярным кругом и рассказал об обеде за 107 рублей

      Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

      Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

      Российские военные рассказали о британских наемниках в опорных пунктах ВСУ

      Аналитик заявил о победе России над коллективным Западом

      Бывший дом «охотника за привидениями» выставлен на продажу

      Женщинам назвали главную несексуальную потребность мужчин

      Самый опасный медведь в мире растерзал 38-летнего пастуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше