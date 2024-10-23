Запад предупредили о третьей мировой войне в одном случае

Эскобар: разрешение Украине наносить удары по России приведет к мировой войне

В случае, если Запад разрешит Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, может наступить третья мировая война. Об этом РИА Новости заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Это будет направлено против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что российское руководство много раз предупреждало Запад об этом, однако Москву все равно не слушают. По его словам, это связано с тем, что в Вашингтоне по-прежнему царит мышление времен «холодной войны».

Ранее Эскобар заявил, что западные страны не станут поддерживать «план победы» Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России. «Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция», — добавил журналист.