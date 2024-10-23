Жена Natan рассказала правду об их разрыве

Жена Natan Анастасия Швецова заявила, что они расстались за месяц до его измены

Супруга певца Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова впервые прокомментировала скандальное видео с изменой артиста на съемках шоу «Звезды в джунглях». Она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) правдой об их отношениях.

Девушка призналась, что они с Алишером расстались еще за месяц до начала съемок реалити-шоу. Швецова заявила, что они уже долгое время не живут вместе, хотя, по ее словам, артист изначально не был согласен на развод.

«Спасибо, что он не стал в свое оправдание использовать нашу личную жизнь, остался мужчиной. Однако если он хотел так залечить свои раны, то мог это сделать хотя бы не на всю страну. Но имеем, что имеем», — поделилась Анастасия.

Пара воспитывает сына, которого Швецова родила в 2012 году, вскоре после свадьбы с Алишером. Ребенка назвали в честь псевдонима отца, Натан.

Ранее стало известно, что Natan признался в измене супруге с блогершей Лерчек.