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14:55, 15 октября 2024Культура

Популярный российский рэпер признался в измене жене с Лерчек

Рэпер Natan признался, что изменял жене с блогершей Лерчек

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) признался, что изменял жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Отношения между рэпером и блогершей завязались во время съемок шоу «Звезды в джунглях». Артист заявил, что между ним и Чекалиной «возникла симпатия».

«Это глупо отрицать. В целом на проекте все участники показали свои сильные стороны и слабые. И это касается меня. Потому что, находясь 24/7 на проекте, в определенных условиях, у тебя наступает тихая шизофрения — уже перестаешь сознавать, где реальность, а где нет, теряешь контроль и ведешь себя как животное», — сказал исполнитель, подчеркнув, что именно это с ним и произошло.

Рэпер отметил, что он огорчен и разочарован своим поступком и осознает, насколько больно сделал «самому дорогому человеку в своей жизни». «Я попытаюсь сохранить семью. Не знаю, получится у меня это или нет, но я сделаю все возможное. Время покажет», — заключил он.

Ранее издание StarHit опубликовало видео, на котором Лерчек сидит на коленях у артиста. Знаменитости страстно целовались.

В конце сентября хип-хоп-исполнитель Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) обвинил свою бывшую возлюбленную, американскую рэп-исполнительницу Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) в том, что она изменила ему, будучи беременной.

Natan и дизайнер Анастасия Швецова поженились в 2012 году, пара воспитывает сына.

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      Варвара Кошечкина
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