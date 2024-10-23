Жена российского миллиардера снялась в трусах и майке

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в белых трусах и майке

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 38-летняя манекенщица позировала в трусах, белой майке на тонких бретелях, сквозь которую просвечивалась грудь, и колготках в тон. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Помимо этого, знаменитость надела черные ботфорты на каблуках и косынку. В то же время Перминовой распустили волосы и нанесли макияж серебристыми тенями.

Ранее в октябре жена российского миллиардера показала фото в бюстгальтере. Модель предстала перед камерой в полный рост, помогая себе рукой надевать полупрозрачную босоножку на шпильке.