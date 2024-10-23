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09:56, 23 октября 2024Россия

Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

Жена экс-главы МО ДНР Стрелкова Регинская: мужу не требуются операции

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Появившаяся в СМИ информация о проблемах со здоровьем бывшего главы Минобороны Донецкой народной республики (МО ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) является недостоверной. О распространяемом фейке заявила его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

По словам Регинской, ее мужу не требуются операции, а состояние здоровья Стрелкова — стабильное. «Муж звонил мне сам буквально вчера, разговаривал со мной, интересовался делами. У него все стабильно. Призываю вас не верить фейкам, систематически распространяемым с неизвестной целью», — написала в блоге жена Стрелкова.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что защита Стрелкова якобы требует перевезти его из колонии для проведения операции на сердце, и медицинские процедуры планируются против воли самого осужденного.

В январе 2024 года Стрелков был осужден на четыре года за призывы к экстремистской деятельности.

ЖЗЛ
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