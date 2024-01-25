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15:14, 25 января 2024Силовые структуры

В Москве осудили экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. За что он получил четыре года колонии?

Мосгорсуд дал экс-министру обороны ДНР Стрелкову 4 года за призывы к экстремизму

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в том, что публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности. Его отправят в колонию общего режима, а также лишат права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Защита осужденного уже заявила о планах обжаловать этот приговор. Суд над Стрелковым проходил в закрытом режиме. На первом заседании подсудимый не признал свою вину.

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21 июля 2023

Экс-министра обороны ДНР Стрелкова арестовали летом 2023 года

Игорь Стрелков был задержан и арестован 21 июля 2023 года. По словам супруги обвиняемого Мирославы Регинской, сотрудники правоохранительных органов пришли в московскую квартиру экс-министра около полудня.

К нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении

Мирослава Регинскаясупруга Игоря Стрелкова

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников, на время ареста Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово».

Он [Стрелков] находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово». У него есть телевизор, холодильник

Алексей Мельниковответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ

По словам Мельникова, после ареста Стрелков отказался общаться с правозащитниками, однако признаков морального или физического давления на него не было выявлено. 29 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на арест Стрелкова и признал законной его отправку в СИЗО. Следствие по делу экс-министра обороны ДНР было завершено в минувшем ноябре.

Делом Стрелкова занимались сотрудники ФСБ

Расследованием уголовного дела Игоря Стрелкова, возбужденного по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ, занимались сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По данным СМИ, заявление в Генпрокуратуру на экс-министра написал Дмитрий Петровский, бывший врач ЧВК «Вагнер».

Стрелкова я считаю «военной Блиновской (блогер Елена Блиновская, которую обвинили в неуплате налогов на 900 миллионов рублей — прим. "Ленты.ру")»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление

Дмитрий Петровскийврач ЧВК «Вагнер»

Также в полицию обратилась возмущенная высказываниями Стрелкова москвичка и члены «Клуба рассерженных патриотов», одним из руководителей которого и являлся экс-министр обороны ДНР.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При этом ранее, в середине весны 2023 года, появлялась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и что граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

Игорь Стрелков (Гиркин) — отставной российский военный и офицер ФСБ

Игорь Гиркин окончил Московский государственный историко-архивный институт, занимался военной реконструкцией, затем поступил на службу в ФСБ. Участвовал во второй чеченской операции, а также в боевых действиях в Дагестане в частях спецназначения ФСБ. По некоторым данным, именно работая в ФСБ, Гиркин придумал себе псевдоним Стрелков, взяв девичью фамилию бабушки.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Весной 2014 года Стрелков, собрав в Крыму вооруженную группу из 50 человек, занял административные здания в Славянске, объявив о переходе города под контроль ДНР. После этого он был назначен министром обороны республики. В Донецке Стрелков ввел военное положение, но вскоре был снят с должности.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным по делу о крушении в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и заочно приговорил к пожизненному заключению.

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      Владимир Шарапов
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