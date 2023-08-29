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16:35, 29 августа 2023Силовые структуры

Суд признал законным арест Игоря Стрелкова и оставил его в СИЗО

Суд рассмотрел апелляцию на арест Игоря Стрелкова и оставил его в СИЗО

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин). Об этом во вторник, 29 августа, в своем Telegram-канале сообщают Московский суды общей юрисдикции.

Суд признал решение Мещанского районного суда столицы об аресте законным и оставил обвиняемого в экстремистской деятельности Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.

Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в московское СИЗО «Лефортово» 23 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.

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    Владимир Седов
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