Суд признал законным арест Игоря Стрелкова и оставил его в СИЗО

Суд рассмотрел апелляцию на арест Игоря Стрелкова и оставил его в СИЗО

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин). Об этом во вторник, 29 августа, в своем Telegram-канале сообщают Московский суды общей юрисдикции.

Суд признал решение Мещанского районного суда столицы об аресте законным и оставил обвиняемого в экстремистской деятельности Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.

Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в московское СИЗО «Лефортово» 23 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.