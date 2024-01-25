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14:07, 25 января 2024Силовые структуры

Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

Экс-министр ДНР Стрелков (Гиркин) получил 4 года за экстремизм

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в том, что публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности. Его отправят в колонию общего режима, а также лишат права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения. Стрелкова обвинили в совершение преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста.

Свою вину он не признает. Его задержали 21 июля 2023 года.

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      Любовь Ширижик
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