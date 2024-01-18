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15:51, 18 января 2024Силовые структуры

Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову запросили срок за экстремизм

Прокурор запросил 4 года и 11 месяцев Стрелкову за призывы к экстремизму

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Прокурор запросил бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Представляющий государственное обвинение прокурор предлагает отправить подсудимого в колонию общего режима, а также лишить его права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Из обвинительного заключения следует, что 25 мая 2022 года Стрелков прочитал на интернет-странице некоего Михайлова пост о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием, сообщает ТАСС. Он перепостил эту информацию на своих страницах в соцсетях.

Стрелков не признает своей вины.

Его задержали 21 июля 2023 года в рамках возбужденного по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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