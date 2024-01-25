Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор бывшему министру Стрелкову

Защита обжалует приговор экс-министру ДНР Стрелкову за экстремизм

Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

Начало событий в новости Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

Защита собирается подать жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом РИА Новости заявил его адвокат.

Мосгорсуд назначил ему четыре года лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков признан виновным в том, что публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности. Его отправят в колонию общего режима, а также лишат права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения. Стрелкова обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста.

Свою вину он не признает. Его задержали 21 июля 2023 года.