В Москве задержан Игорь Стрелков. Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина

Правоохранители задержали экс-министра ДНР Стрелкова (Гиркина) по делу об экстремизме

В пятницу, 21 июля, в московскую квартиру бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) нагрянули правоохранители и увезли его. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что с ним проводятся следственные действия по уголовному делу. Адвокат заявил, что Стрелкова подозревают в экстремизме.

В московской квартире экс-министра прошел обыск

Силовики пришли с обыском в московскую квартиру экс-министра около полудня 21 июля, рассказала его супруга Мирослава Регинская.

Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. Мирослава Регинская Супруга Гиркина

По данным Baza, в задержании экс-министра принимали участие сотрудники ФСБ. Они увезли его на допрос по уголовному делу об экстремизме. О том, что Стрелкову могут предъявить обвинения именно в экстремизме, позже заявил и его адвокат Александр Молохов.

Вместе с тем ни защитник, ни друзья, ни семья не могут пока выяснить местонахождение экс-министра. Они проверили все отделы полиции и Следственного комитета в Москве. Известно лишь, что Стрелков, проводив супругу на поезд, вернулся домой, а там уже были силовики, проводившие следственные действия.

В настоящее время проводится допрос, следствие намерено ходатайствовать об аресте, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, уголовное дело против Стрелкова возбуждено по заявлению нескольких граждан, недовольных его публичными выступлениями.

С заявлением в правоохранительные органы обратился врач ЧВК «Вагнер»

РБК сообщил, что на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер». Дмитрий Петровский, работавший в ЧВК врачом, подтвердил, что четыре дня назад написал заявление на Стрелкова в Генпрокуратуру.

Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление Дмитрий Петровский врач ЧВК «Вагнер»

Также в полицию обратилась возмущенная высказываниями Стрелкова москвичка и члены «Клуба рассерженных патриотов», одним из руководителей которого он является.

Стрелкова проверяли на предмет дискредитации Вооруженных сил России

14 апреля появилась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

Игорь Стрелков (Гиркин) — отставной российский военный и офицер ФСБ

Игорь Гиркин закончил Московский государственный историко-архивный институт, занимался военной реконструкцией, затем поступил на службу в ФСБ. Участвовал во второй чеченской операции, а также в боевых действиях в Дагестане в частях спецназначения ФСБ. По некоторым данным именно работая в ФСБ Гиркин придумал себе псевдоним Стрелков, взяв девичью фамилию бабушки.

Весной 2014 года Стрелков собрал в Крыму вооруженную группу из 50 человек и занял административные здания в Славянске, объявив о переходе города под контроль ДНР. После этого он был назначен министром обороны республики. В Донецке Стрелков ввел военное положение, но вскоре был снят с должности.

В Москве он организовал движение «Новороссия», занимавшееся помощью добровольцам. Вел блоги в соцсетях, где критиковал руководство ЛНР, ДНР и России. После начала специальной военной операции регулярно и негативно высказывался о деятельности министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Сергея Герасимова. Также Стрелков выражал претензии главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным по делу о крушении в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и заочно приговорил его к пожизненному заключению.

