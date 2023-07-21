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17:36, 21 июля 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла суть обвинений против Стрелкова

ФСБ вменяет Стрелкову призывы к экстремизму и просит ареста, ему предъявлено обвинение

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следователь ФСБ вменяет экс-министру ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) призывы к экстремизму, передает ТАСС.

На слушаниях в Мещанском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте, стало известно, что Стрелкову предъявлено обвинение.

Он просил судью провести заседание в закрытом режиме, однако получил отказ. Судья указала на отсутствие оснований для такой просьбы.

О задержании Стрелкова стало известно 21 июля. Его увезли силовики из московской квартиры после проведения обысков. Врач ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский сообщил, что четыре дня назад написал заявление на экс-министра в Генпрокуратуру.

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    Любовь Ширижик
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