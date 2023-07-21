Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова
Следственный комитет России (СКР) просит арестовать бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по делу об экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Суд может избрать меру пресечения Стрелкову в пятницу, 21 июля. Экс-министр находится на допросе. По словам знакомого с ситуацией источника, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений Стрелкова.
В Мосгорсуде «Ленте.ру» сообщили, что дело в отношении экс-министра не поступало ни в один из районных судов.
Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что местонахождение экс-министра и суть обвинения ему неизвестны и связал задержание своего клиента с его высказываниями о действиях российских властей. Силовики забрали Стрелкова из его дома около полудня.
Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) — отставной российский военный и офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.