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16:27, 21 июля 2023Силовые структуры

Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

СК просит арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу об экстремизме

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по делу об экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд может избрать меру пресечения Стрелкову в пятницу, 21 июля. Экс-министр находится на допросе. По словам знакомого с ситуацией источника, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений Стрелкова.

В Мосгорсуде «Ленте.ру» сообщили, что дело в отношении экс-министра не поступало ни в один из районных судов.

Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что местонахождение экс-министра и суть обвинения ему неизвестны и связал задержание своего клиента с его высказываниями о действиях российских властей. Силовики забрали Стрелкова из его дома около полудня.

Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) — отставной российский военный и офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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    Илона Палей
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