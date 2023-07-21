Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

СК просит арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу об экстремизме

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по делу об экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд может избрать меру пресечения Стрелкову в пятницу, 21 июля. Экс-министр находится на допросе. По словам знакомого с ситуацией источника, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений Стрелкова.

В Мосгорсуде «Ленте.ру» сообщили, что дело в отношении экс-министра не поступало ни в один из районных судов.

Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что местонахождение экс-министра и суть обвинения ему неизвестны и связал задержание своего клиента с его высказываниями о действиях российских властей. Силовики забрали Стрелкова из его дома около полудня.

Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) — отставной российский военный и офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.