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15:27, 21 июля 2023Силовые структуры

Адвокат назвал возможную причину задержания экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Адвокат Молохов: задержание Стрелкова может быть связано с его высказываниями о власти

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Задержание бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть связано с его высказываниями о действиях российских властей, заявил адвокат Александр Молохов Ura.ru.

По словам адвоката, местонахождение Стрелкова и суть обвинения официально неизвестны. Однако Молохов предполагает, что экс-министра задержали за неоднократно высказанную критику властей.

Ранее стало известно о задержании Стрелкова около полудня в его доме. Супруга Мирослава Регинская выяснила через друзей, что мужу предъявили обвинения в экстремизме.

Соратник Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов» полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис заявил, что после попытки мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина экс-министр был первый в списке для задержания.

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    Илона Палей
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