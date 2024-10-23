Женщинам назвали главную несексуальную потребность мужчин

Психолог Эстер Сарфати назвала женщинам главную несексуальную потребность мужчин. Ее ролик в социальной сети TikTok цитирует Mirror.

По мнению Сарфати, все мужчины тайно хотят эмоциональной близости со своими женщинами. «Они хотят знать, что могут рассказать о своих самых глубоких страхах, неуверенности и неудачах и при этом быть принятыми своими партнершами», — подчеркнула она. Психолог объяснила, что сокрытие этого желания связано с давлением со стороны общества, требующего от мужчин решительности и собранности.

При этом, как отметила Сарфати, женщины хотя и ожидают, что мужчины будут «достаточно эмоционально зрелыми, чтобы говорить о своих внутренних страхах и чувствах», могут запаниковать, встретившись с реальными проявлениями эмоций партнера. «Большинство мужчин даже не открываются своим женщинам, потому что боятся показаться слабыми. Более того, иногда женщины используют эту чувствительную информацию для упреков при ссорах», — рассказала она.

Также, по словам психолога, мужчины могут скрывать потребность в эмоциональной близости, потому что переживают, что избранница может рассказать о его тайнах подругам. «Но знайте, что каждый мужчина всегда будет искать в партнерше одно качество, которое напоминает ему о матери: не безоговорочную любовь, а безусловное принятие», — заключила она.

Ранее замужняя женщина откровенно призналась, что из-за гиперсексуальности много лет изменяет супругу. По словам женщины, она одержима сексом уже 21 год.