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19:59, 23 октября 2024Мир

Жертвами теракта в Анкаре стали три человека

Жертвами теракта в Анкаре на заводе Tusaş стали три человека, остаются заложники

Жертвами теракта в Анкаре на заводе Tusaş стали три человека, при этом в руках террористов до сих пор остаются заложники. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, передает агентство Reuters.

«К сожалению, у нас есть погибшие и раненые», — рассказал глава силового ведомства.

Ерликая также добавил, что до сих пор террористы удерживают заложников. По его словам, турецкие власти будут своевременно информировать об операции по их освобождению. Он призвал читать только официальные источники.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации. На данный момент известно о ликвидации двух террористов.

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      Максим Габриелян
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