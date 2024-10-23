Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

Жители Верхнего Уфалея пожаловались на многолетние затопления домов стоками

Жители одного из поселков в Верхнем Уфалее Челябинской области пожаловались на многолетний фекальный потоп в их домах из-за постоянных прорывов канализации. Внимание на ситуацию в российском городе обратило URA.RU.

Речь идет о поселке Строителей. По словам местных жителей, сточные воды текут по улицам и постоянно заливают дома на протяжении более шести лет. «Запах стоит сутками, жить невозможно», — пожаловались они.

При этом жители поселка отметили, что многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию результата не принесли. Помимо проблем с канализацией, в населенном пункте в ряде домов до сих пор отсутствует отопление, часть построек покрыта трещинами и постепенно разрушается, а дворы никто не убирает.

Ранее в октябре о трехлетнем фекальном потопе в их доме сообщили жители Воронежа.