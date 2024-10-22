Россияне пожаловались на трехлетний фекальный потоп

Воронежцы третий год терпят фекальный потоп в подвале

Один из домов в Воронеже заливает сточными водами на протяжении трех лет. О вечном фекальном потопе в подвале сообщают «Вести».

Коммунальные аварии не прекращаются в доме 1963 года постройки по улице Домостроителей. Запах канализации раздается по всему зданию, но больше всего страдают жильцы первого этажа с инвалидностью: фекальная вода нередко поднимается в ванные и туалеты. «Все сроки этой канализации исчерпаны, там все сгнило!» — негодуют квартировладельцы.

Неоднократные вызовы сантехников плодов не принесли: коммунальщики прочищали канализацию, но ее засоряло вновь. На жалобы в местной управляющей компании отвечают, что заливают в трубы «Крота», но дальше этой временной меры дело не идет.

Ранее на ежемесячные фекальные потопы пожаловались в Кемерово. Засор в канализационной системе проталкивают, но он появляется заново. Более кардинальных шагов коммунальщики не предпринимают.