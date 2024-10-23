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08:02, 23 октября 2024Забота о себе

Зуд гениталий оказался одним из признаков переходящей в рак болезни

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что зуд гениталий может оказаться симптомом многих болезней — от псориаза до рака. Слова врача приводит издание The Sun.

Уильямс указала, что в любом возрасте кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, могут поражать кожу внешней части вульвы. Зуд влагалища также возникает при инфекциях, включая молочницу или бактериальный вагиноз. Не стоит забывать и про заболевания, передающиеся половым путем, которые тоже могут стать причиной появления дискомфорта и зуда, добавила доктор.

Также Уильямс назвала зуд в области гениталий признаком воспалительного заболевания эпидермиса — склероатрофического лишая, при котором на коже вокруг половых органов и ануса появляются белые пятна. Она обратила внимание, что это заболевание важно выявлять на ранних стадиях, так как оно способно со временем перерасти в рак. Вылечиться от склероатрофического лишая нельзя, но болезнь можно держать под контролем, отметила терапевт.

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      Алиса Дмитриева
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