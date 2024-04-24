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12:25, 24 апреля 2024Забота о себе

Врач назвала необычную причину постоянной слабости и усталости

Терапевт Зоуи Уильямс назвала обезвоживание одной из причин постоянной усталости

Фото: Janosch Lino / Unsplash

Обезвоживание может стать одной из причин появления постоянной усталости и слабости, предупредила терапевт, хирург Зоуи Уильямс. Эту и другие последствия нехватки воды в организме врач назвала в комментарии для издания The Sun.

По словам Уильямс, в среднем необходимо выпивать восемь стаканов воды ежедневно, однако 45 процентов британцев выпивают всего один стакан. Многие люди живут с головокружениями, слабостью, усталостью, туманом перед глазами, даже не подозревая, что необычная причина их плохого самочувствия кроется в недостатке жидкости.

Вода к тому же помогает переваривать пищу, поддерживает здоровье мышц и суставов. Также она необходима для нормальной работы мозга

Зоуи Уильямстерапевт

При сильной степени обезвоживания может возникнуть сильные головокружение и слабость — вплоть до обморока, а также появиться учащенный пульс и сонливость. В таких случаях требуется немедленная помощь врачей, предупредила врач.

Также обезвоживание может возникать из-за учащенного мочеиспускания, которое может быть симптомом сахарного диабета и рака простаты, отметила Уильямс. Врач добавила, что обезвоживание чаще возникает у пожилых людей, так как у них меняется восприятие чувства жажды, а также бывают проблемы в работе почек.

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Ранее Уильямс назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака. Она пояснила, что рак сопровождается сильной болью в животе.

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      Вера Владзиевская
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