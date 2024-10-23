Звезда «Аноры» снялась в фотосессии без штанов

Американская актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную роль в фильме «Анора», снялась в откровенном виде для журнала Interview Magazine. Соответствующие фото появились на сайте зарубежного издания.

Так, на одном размещенном снимке 25-летняя знаменитость запечатлена в полупрозрачном черном топе, шортах с высокой посадкой и капроновых колготках с поясом из ассортимента люксового бренда Dior. Для фотосессии девушка также примерила остроносые туфли в тон.

В то же время на другом кадре звезда кинолент «Однажды в Голливуде» и «Крика» предстала в кожаных высоких сапогах и черно-белом боди упомянутой премиальной марки, отказавшись при этом от штанов.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного журнала i-D. Тогда артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», предстал перед камерой фотографа Линдси Эллари в классическом наряде итальянской марки Prada.