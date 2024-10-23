Звезда сериала «Офис» рассказала о борьбе с раком

Актриса Дженна Фишер не стала сбривать выпадающие из-за химиотерапии волосы

Американская актриса Дженна Фишер рассказала подробности борьбы с раком груди. Ее цитирует издание People.

По словам 50-летней звезды сериала «Офис», она не стала сбривать волосы, выпадающие из-за химиотерапии. «Когда мне сказали, что нужна химиотерапия, первое, о чем я подумала, было: "Я не хочу блевать и терять волосы". Меня не рвало, но волосы выпали», — вспоминает она. Фишер отметила, что теряла волосы неравномерно. «Все началось с того, что на одной стороне головы у меня появилась большая лысина, и я делала тщательно продуманный зачес», — рассказала актриса.

Начиная с февраля этого года Фишер прошла 12 курсов химиотерапии и три недели лучевой терапии, после ей ставили капельницы, но на протяжении всего лечения она и не подумала избавиться от волос. «У меня всегда оставалось немного волос сзади. И поскольку я скрывала диагноз, эти маленькие развевавшиеся пряди, помогали создать иллюзию прически», — призналась актриса. Держа свой диагноз в тайне, Фишер носила парики и шляпы с волосами, а теперь готова отказаться от париков и отдать предпочтение более коротким стрижкам.

Фишер впервые поделилась новостью о своем диагнозе 8 октября в честь месяца осведомленности о раке молочной железы. После удаления опухоли, по словам актрисы, она чувствует себя прекрасно.