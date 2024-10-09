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13:07, 9 октября 2024Культура

Звезда сериала «Офис» сообщила о страшном диагнозе

Звезда сериала «Офис» Дженна Фишер рассказала, что у нее агрессивный рак груди
Дженна Фишер

Дженна Фишер. Фото: Aaron Doster / Reuters

Актриса Дженна Фишер призналась, что у нее выявили «агрессивный» рак груди. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда культового сериала «Офис» рассказала поклонникам, что скрывала свой диагноз с помощью париков и шляп во время лечения. Опухоль диагностировали ей в прошлом году.

«Никогда бы не думала, что сделаю подобное заявление, но вот оно. Рада сообщить, что сейчас чувствую себя прекрасно», — написала Фишер.

Как сообщила актриса, в январе ей сделали операцию по удалению части ткани молочной железы. Чтобы убедиться, что болезнь не вернется, Дженна также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Ранее стало известно о возможном перезапуске культового сериала.

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      Андрей Шеньшаков
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