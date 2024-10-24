Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:58, 24 октября 2024Из жизни

105-летняя женщина назвала неожиданные причины своего долголетия

105-летняя жительница Великобритании назвала пиво секретом своего долголетия

Фото: Patrick Fore / Unsplash

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала оригинальный секрет своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтлин Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне и прожила там до конца Второй мировой войны. Все эти годы она успешно трудилась бухгалтером. Женщина вспоминает, что в молодости постоянно ходила на танцы и посещала представления в Королевской опере. Позже она переехала с матерью и братом в графство Глостершир.

Сейчас Хеннингс живет в доме престарелых в курортном городе Челтнем. Она отпраздновала очередной день рождения 2 октября. Поздравить 105-летнюю долгожительницу пришли многочисленные друзья. На вопрос о причинах своего долголетия, женщина дала неожиданный ответ. «Пейте Guinness и не выходите замуж!» — заявила британка.

Материалы по теме:
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Она рассказала, что считает главным секретом своей долгой жизни именно знаменитое ирландское пиво. Хеннингс впервые попробовала Guinness в 18 лет и с тех пор пьет его регулярно. Она отметила, что это пиво было любимым у них в семье, и его часто пили за ужином.

Во время праздничной вечеринки Хеннингс вручили подарочный набор от компании Guinness, в который входят кружки, тапочки, фартук, шоколад и большой запас пива. Долгожительница поблагодарила всех, кто пришел поздравить ее. «Было очень приятно увидеть моих прекрасных друзей и соседей. Все баловали меня. Огромное спасибо всем вам», — сказала долгожительница.

Ранее 106-летняя женщина из Великобритании назвала причину своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря одиночеству и хорошему чувству юмора.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

      Названа главная неочевидная черта победительниц конкурсов красоты

      Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

      Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

      Группа «Звери» объявила о срыве своего концерта

      Стало известно о смерти российского военнослужащего из-за долга почти в миллион рублей

      Роботы помогут лучше узнать древних животных

      Российские военные начали брать группировку ВСУ в Селидово в клещи

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от квашеной капусты

      Украина начала переговоры с фирмой из Казахстана по закупке деталей для боевых самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше