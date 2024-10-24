105-летняя женщина назвала неожиданные причины своего долголетия

105-летняя жительница Великобритании назвала пиво секретом своего долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала оригинальный секрет своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтлин Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне и прожила там до конца Второй мировой войны. Все эти годы она успешно трудилась бухгалтером. Женщина вспоминает, что в молодости постоянно ходила на танцы и посещала представления в Королевской опере. Позже она переехала с матерью и братом в графство Глостершир.

Сейчас Хеннингс живет в доме престарелых в курортном городе Челтнем. Она отпраздновала очередной день рождения 2 октября. Поздравить 105-летнюю долгожительницу пришли многочисленные друзья. На вопрос о причинах своего долголетия, женщина дала неожиданный ответ. «Пейте Guinness и не выходите замуж!» — заявила британка.

Она рассказала, что считает главным секретом своей долгой жизни именно знаменитое ирландское пиво. Хеннингс впервые попробовала Guinness в 18 лет и с тех пор пьет его регулярно. Она отметила, что это пиво было любимым у них в семье, и его часто пили за ужином.

Во время праздничной вечеринки Хеннингс вручили подарочный набор от компании Guinness, в который входят кружки, тапочки, фартук, шоколад и большой запас пива. Долгожительница поблагодарила всех, кто пришел поздравить ее. «Было очень приятно увидеть моих прекрасных друзей и соседей. Все баловали меня. Огромное спасибо всем вам», — сказала долгожительница.

Ранее 106-летняя женщина из Великобритании назвала причину своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря одиночеству и хорошему чувству юмора.