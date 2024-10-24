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15:11, 24 октября 2024Ценности

43-летняя Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

43-летняя супермодель Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

Кадр: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица записала для модного журнала Vogue видео, в котором предстала в белой майке и с уложенными назад волосами. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует декоративная косметика. В то же время можно заметить, что на коже есть небольшие пигментные пятна и морщины под глазами.

Ранее сообщалось, что Адриана Лима в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Vogue. Тогда супермодель позировала перед камерой в платье с вырезами на подоле спереди и сзади.

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      Мария Винар
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