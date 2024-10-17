43-летняя Адриана Лима в платье с откровенным декольте снялась для журнала

Модель Адриана Лима в платье с откровенным декольте снялась для журнала Vogue

Бразильская супермодель Адриана Лима в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, предстала перед камерой в платье с вырезами на подоле спереди и сзади. Также данный наряд оказался оформлен глубоким декольте, подчеркнувшим бюст знаменитости.

Кроме того, 43-летняя модель примерила облегающее мини-платье из полупрозрачной ткани в сочетании с чулками, отказавшись при этом от бюстгальтера. В то же время она надела белое корсетное платье со шнуровкой, которое обнажало часть ее груди.

В сентябре Адриана Лима возвратилась на подиум после шести лет перерыва. При этом в октябре она вновь появилась на шоу Victoria’s Secret.