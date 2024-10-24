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10:59, 24 октября 2024Экономика

Акции Tesla взлетели

Акции Tesla взлетели на 12 процентов после позитивного отчета за третий квартал

Фото: Aly Song / Reuters

К завершению торгового дня в среду, 23 октября, акции американского автопроизводителя Tesla взлетели на 12 процентов, добавив компании 80 миллиардов долларов капитализации. Поводом для этого стал удививший инвесторов позитивный отчет за третий квартал и оптимистичные прогнозы, пишет Bloomberg.

В частности, неожиданным фактором стали продажи электропикапа Cybertruck, которые впервые принесли прибыль. В целом спад в продажах в первой половине года начал отступать по мере восстановления спроса. Скорректированная прибыль на акцию впервые за четыре квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.

Кроме того, глава компании Илон Маск в общении с инвесторами вновь повторил самые смелые прогнозы. В том числе он пообещал сделать Tesla самой дорогой компанией мира и обеспечить рост поставок на 20-30 процентов уже в следующем году.

Бизнесмен подтвердил план запустить серийное производство роботакси Cybercab в 2026 году, чтобы в итоге выйти на уровень двух миллионов машин, а возможно, и четырех миллионов. Он добавил, что в следующем году возможен выпуск более доступных моделей, но закрыл тему конкуренции с автомобилями массового спроса, такими как Toyota Corolla.

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По мнению Маска, электромобиль за 25 тысяч долларов был бы бессмысленным, а компании стоит сосредоточиться на беспилотном транспорте стоимостью около 30 тысяч долларов. Отдельно миллиардер намекнул, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, он рассчитывает получить государственную должность и использовать ее для продвижения разрешений на использование автономных транспортных средств.

Аналитик CFRA Research Гарет Нельсон заметил, что после провального мероприятия двухнедельной давности, посвященного роботакcи, инвесторы не ждали многого от третьего квартала, поэтому отчет их удивил и сделал более благосклонными к компании.

В то же время он сомневается, что автопроизводитель сможет удержаться на этой высоте в четвертом квартале.

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      Платон Щукин
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