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19:06, 24 октября 2024Наука и техника

В Китае вышел смартфон с кнопкой в стиле iPhone 16

Смартфон Oppo Find X8 получил отдельную кнопку для камеры — как и iPhone 16

Фото: OPPO

Китайская корпорация Oppo представила смартфоны серии Find X8, оснащенные дополнительной кнопкой для фотографирования. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты заметили, что устройства линейки Find X8 получили дополнительную физическую кнопку, расположенную на торце корпуса. Она необходима для того, чтобы быстро открывать приложение камеры и делать фотографии. Также с ее помощью можно управлять зумом и другими функциями.

Авторы медиа указали на то, что подобная кнопка — если не считать вышедших много лет назад смартфонов — впервые появилась в гаджетах линейки iPhone 16, вышедших в сентябре. «Фактически это первый телефон на Android с таким типом многофункциональной клавиши камеры», — подчеркнули специалисты.

Также в материале говорится, что на презентации Find X8 представители Oppo показали работу режима моментального снимка Shadowless Snapshot. Руководители компании сравнили качество камер Find X8 и iPhone 16 Pro Max, отметив, что при быстром фотографировании флагман Apple выдает смазанные изображения.

Самый доступный аппарат серии Find X8 оценили в 4199 юаней, или около 57 тысяч рублей. Самая дорогая модель Find X8 Pro будет стоить 5299 юаней, или около 72 тысяч рублей.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила объемы производства iPhone 16 из-за падения спроса на смартфоны. По его информации, компания будет выпускать меньше моделей 16 и 16 Plus до середины 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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