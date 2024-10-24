Сжигание благовоний вызвало сложный случай аллергии у 87-летней пациентки

Медицинские специалисты предупредили, что сжигание благовоний может представлять опасность для здоровья людей, страдающих аллергией и астмой. Об это сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

На ежегодной научной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), проходившей в Бостоне, был представлен сложный медицинский случай. У 87-летней пациентки с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) наблюдалась необъяснимая одышка. Подробный анамнез показал, что женщина ежедневно сжигала благовония, что было важной частью ее культурных традиций. Несмотря на рекомендации прекратить сжигание, пациентка предпочла продолжить, объясняя это важностью духовной практики. Врачи предложили альтернативу — электрические устройства для благовоний, которые привели к улучшению ее состояния.

Исследование акцентировало внимание на химических веществах, выделяющихся при сжигании благовоний, таких как углерод, оксиды азота, формальдегид и другие канцерогены. Было установлено, что на грамм сожженного ладана образуется 45 миллиграммов твердых частиц, что превышает максимальный показатель для сигарет (10 миллиграммов). Длительное воздействие этих веществ может вызвать головные боли, нарушение дыхания, аллергические реакции и дерматологические проблемы.

Пассивное воздействие дыма от благовоний также представляет серьезную опасность для здоровья, особенно для детей и других членов семьи. Дым может оседать на мебели, одежде и других предметах, оставляя вредные вещества в течение нескольких месяцев, подобно табачному дыму. Это создает дополнительную угрозу для людей, находящихся рядом с источником благовоний.

Кроме того, сжигание благовоний вносит вклад в загрязнение воздуха и может быть пожароопасным. Исследователи подчеркивают, что врачи должны учитывать духовную и культурную значимость возжигания благовоний, но не упускать из виду риски для здоровья, которые сопровождают эту практику.

Авторы исследования рекомендуют врачам предлагать пациентам безопасные альтернативы, такие как электрические устройства, ароматические испарители и улучшение вентиляции в помещении. Это поможет снизить воздействие вредных веществ и улучшить состояние пациентов, страдающих аллергией и астмой.