Азербайджан заявил о стремлении к глобальной безопасности и улучшению климата

Алиев: Азербайджан стремиться к глобальной безопасности и улучшению климата

Азербайджан будет стремиться взаимопониманию между глобальным Югом и глобальным Севером по вопросам безопасности и климата. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

По его словам, страна уже вносит вклад в сотрудничество между глобальным Югом и глобальным Севером по климату. Также Азербайджан будет стремиться к достижению взаимопонимания по вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга и взаимного уважения. Он добавил, что единогласное решение около 200 государств о проведении климатической конференции ООН СОР29 в Азербайджане является ярким свидетельством поддержки политики, проводимой Баку.

Ранее Азербайджан пригласил Армению принять участие в конференции СОР29. МИД республики сообщил, что цель этого шага — установление мира между странами, которые на сегодняшний день не поддерживают дипломатических отношений.

