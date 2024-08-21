Азербайджан пригласил Армению принять участие в мероприятии

Министерство энергетики Азербайджана: Армения приглашена в Баку на конференцию

Армения впервые приглашена в Баку на 29-ю конференцию ООН об изменении климата (СОР29). Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

«Свое участие подтвердили более 50 глав государств и правительств. Ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения», — заявил представитель ведомства. Среди подтвержденных стран — участниц СОР29 — Мексика, Иран и Пакистан.

МИД Азербайджана отметил, что цель такого шага — установление мира между странами, которые на сегодняшний день не поддерживают дипломатических отношений.

Ранее Азербайджан и Армения в ходе разработки мирного договора решили убрать пункт о спорном коридоре к Нахичевани. Разработка документа, ведущего к восстановлению дипломатических отношений, началась в 2023 году.

Тридцатилетний конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился осенью 2023 года.