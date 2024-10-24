Бывшего начальника управления транспорта российского региона осудили за миллионную взятку

В Кемеровской области суд приговорил экс-начальника управления транспорта

В Кемеровской области суд приговорил бывшего начальника управления транспорта к 8,5 года колонии строгого режима за коррупционные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Мужчину также оштрафовали на 4,5 миллиона рублей и сохранили арест на его недвижимость, автомобили и денежные средства. Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2022 года осужденный, занимая должность начальника управления транспорта и связи администрации города Кемерово, договорился через посредника с организацией о помощи в продаже на предприятия автобусов. С каждой проданной машины он получал по 100 тысяч рублей.

В период с октября 2022 года по апрель 2023 года эта фирма с его помощью реализовала 15 автобусов, таким образом сумма взятки составила 1,5 миллиона рублей. 17 мая 2023 года посредник передал чиновнику его часть денег с этих сделок.

Ранее сообщалось, что бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя признал вину в коррупции.