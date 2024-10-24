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07:33, 24 октября 2024Силовые структуры

Бывший омоновец изрезал сожительницу до полусмерти и скрылся с места преступления

В Екатеринбурге бывший омоновец изрезал сожительницу до полусмерти и скрылся

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Екатеринбурге ранее судимый бывший омоновец изрезал 50-летнюю сожительницу до полусмерти в ее же квартире и скрылся с места преступления. Об этом сообщает E1.RU.

Женщина смогла доползти до соседей, которые и вызвали скорую. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ. По данным издания, пострадавшая работает в местном продуктовом магазине.

Ранее Вологодский городской суд арестовал 28-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в расправе над 36-летней сожительницей, которая была старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин Вологодского госуниверситета (ВоГУ).

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