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17:58, 24 октября 2024Наука и техника

Найден способ восстановления аккумуляторов

Science: электрические импульсы позволят восстановить емкость аккумуляторов

Фото: Deng Hua / Globallookpress.com

Специалисты Стэнфордского университета (США) нашли дешевый способ восстановления емкости батарей. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые отметили, что срок службы литий-ионных аккумуляторов можно продлить, используя кремниевые аноды. Исследователи также обнаружили способ восстановления батарей на основе кремния, при котором необходимо подавать на них небольшие электрические импульсы.

Аккумуляторы с кремниевым анодом имеют повышенную плотность, но со временем часть кремния начинает фрагментироваться. Чтобы восстановить детали кремния, неспособные удерживать заряд, специалисты предложили подавать на них небольшой электрический импульс.

Оказалось, что чем больше электричества было подано на кремниевый анод, тем больше восстанавливалась емкость батареи. Однако у этого способа был свой предел, так как слишком долгая процедура приводила к деградации электролита. В итоге стэнфордские ученые обнаружили, что при подаче 4 вольт электричества в течение 5 минут емкость изношенной батареи увеличивалась на 30 процентов.

В середине октября американская корпорация Aspen Aerogels рассказала о создании аэрогеля, способного ликвидировать возгорание аккумуляторов. Материалом начали укреплять тяговые батареи электрокаров.

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      Андрей Ставицкий
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