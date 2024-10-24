Дело о запрете Лободе исполнять хитовую песню вернули в суд

Композитор Влади решил добиться запрета Лободе исполнять песню «К черту любовь»

Композитор Олег Влади решил добиться запрета для певицы Светланы Лободы на исполнение написанной им песни «К черту любовь». Об этом сообщает РАПСИ.

Влади решил запретить Лободе петь свою композицию, после того как она публично заявила о финансовой поддержке Вооруженных сил Украины. Тогда он направил певице требование отказаться от исполнения трека, но украинка проигнорировала обращение автора песни.

После этого Влади подал иск в суд первой инстанции, однако там ему отказали в удовлетворении иска. Впоследствии с этим решением согласился и апелляционный суд. Тогда композитор подал кассационную жалобу. Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил дело против Лободы на пересмотр.

Ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин заявил о возможности для Лободы исправиться и вернуться в Россию, где певица проживала до начала специальной военной операции.