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15:01, 27 июня 2024Культура

Пригожин оценил возможность приезда Лободы в Россию

Продюсер Пригожин: у Лободы есть шанс исправиться для выступлений в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил возможность приезда в Россию украинской певицы Светланы Лободы. Его слова приводит НСН.

Медиаменеджер заявил, что у исполнительницы «есть возможность исправиться» и выступать в России. Он отметил, что артистка продолжает выступать на русском языке. Кроме того, в своем новом клипе Лобода использовала цвета российского флага.

«Лично у меня на нее никакой изжоги нет, равно как и на кого-либо еще. То, что она поет на русском языке, лишний раз доказывает, что русский язык был, есть и будет», — отметил Пригожин. Он также заявил, что «пройти чистеньким и не запачкаться не может никто».

Ранее концерт Лободы в Латвии обернулся скандалом. Зрители остались недовольны выступлением звезды, выступающей на русском языке, и массово покинули зал.

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      Мария Рюрикова
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