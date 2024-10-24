Дело возбудили после нападения на полицейского в российском регионе

В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского

В Краснодаре возбудили дело в отношении 33-летнего жителя Башкортостана Марата Абдюшева, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в преступлениях по статьям о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия.

По версии следствия, ночью 24 октября подозреваемого и его товарища заметили сотрудники ППС — мужчины вели себя подозрительно. Полицейские подошли к мужчинам для проверки документов, однако те попытались скрыться. Началась погоня, во время которой Абдюшев напал на правоохранителя.

Мужчина причинил ему повреждения в области головы и тела, а также похитил его табельное оружие и скрылся. Полицейский блы госпитализирован, он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что на поиски Абдюшева брошены все краснодарские полицейские. Для его задержания на улицах города были выставлены посты.

