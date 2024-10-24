Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:04, 24 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после нападения на полицейского в российском регионе

В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре возбудили дело в отношении 33-летнего жителя Башкортостана Марата Абдюшева, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в преступлениях по статьям о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия.

По версии следствия, ночью 24 октября подозреваемого и его товарища заметили сотрудники ППС — мужчины вели себя подозрительно. Полицейские подошли к мужчинам для проверки документов, однако те попытались скрыться. Началась погоня, во время которой Абдюшев напал на правоохранителя.

Мужчина причинил ему повреждения в области головы и тела, а также похитил его табельное оружие и скрылся. Полицейский блы госпитализирован, он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что на поиски Абдюшева брошены все краснодарские полицейские. Для его задержания на улицах города были выставлены посты.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

      Названа главная неочевидная черта победительниц конкурсов красоты

      Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

      Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

      Группа «Звери» объявила о срыве своего концерта

      Стало известно о смерти российского военнослужащего из-за долга почти в миллион рублей

      Роботы помогут лучше узнать древних животных

      Российские военные начали брать группировку ВСУ в Селидово в клещи

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от квашеной капусты

      Украина начала переговоры с фирмой из Казахстана по закупке деталей для боевых самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше