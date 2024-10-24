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13:36, 24 октября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

«112»: напавший на полицейского в Краснодаре мужчина искал закладку

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Разыскиваемый за нападение на полицейского в Краснодаре 33-летний мужчина искал закладку, когда его вместе с товарищем заметил экипаж ППС. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, двое мужчин пытались найти наркотики около гаражей на улице Лузана, а когда были замечены полицейскими, попытались скрыться. Правоохранители догнали мужчин, те признались, что искали закладку, однако после снова попробовали убежать.

Одного из них полицейскому удалось скрутить, его коллега бросился за вторым, однако тот оказал сопротивление — избил лейтенанта, забрал его табельное оружие и телефон и скрылся. Известно, что мужчина приехал из Башкирии и четыре года находится в федеральном розыске за мошенничество.

Ранее сообщалось, что на поиски мужчины брошены все краснодарские полицейские. Для его задержания на улицах города выставлены посты.

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      Илона Палей
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