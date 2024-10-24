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11:33, 24 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе начали розыск вооруженного мужчины после нападения на полицейского

В Краснодаре разыскивают вооруженного мужчину, ударившего полицейского

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Краснодаре разыскивают мужчину, напавшего на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным источника, в ночь на 24 октября мужчина нанес полицейскому при исполнении телесные повреждения. По предварительным данным, напавший мог завладеть оружием правоохранителя.

Издание kuban.bfm.ru уточняет, что речь идет о гражданине по имени Марат А., в период с 01:45 по 01:55 по мск во время задержания он ударил полицейского и завладел его табельным оружием с восемью патронами и мобильным телефоном.

Ранее сообщалось, что российская певица попала под следствие из-за оскорбления силовика.

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      Илона Палей
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