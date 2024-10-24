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07:22, 24 октября 2024Силовые структуры

Российская певица попала под следствие из-за оскорбления силовика

В Кургане следователи возбудили дело в отношении певицы «Курганчанки»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении местной певицы Анжелы Кривоноговой, известной как «Курганчанка». Об этом URA.RU рассказала сама женщина.

Исполнительница проходит обвиняемой по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По ее словам, участковый превысил должностные полномочия, поэтому она пошла на крайний шаг и грубо обозвала его. Видеозапись с оскорблением полицейского попала в социальные сети, после чего было заведено дело. Кривоногова заявила, что силовик закрыл ее в служебной машине, заламывал руки, пытался домогаться и выбил телефон из рук.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области следователи в третий раз возбудят уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова. Он обвиняется по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»)

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      Варвара Митина
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