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15:01, 24 июня 2024Силовые структуры

Оскорбивший полицейских бывший российский министр в третий раз станет фигурантом дела

В Тамбовской области снова возбудят дело в отношении экс-министра Овчинникова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тамбовской области следователи в третий раз возбудят уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее в отношении него дважды возбуждали дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), однако прокуратура эти дела отменяла. Теперь в рамках дополнительной проверки назначена лингвистическая экспертиза.

В начале 2024 года в интернете появилась видеозапись, на которой на тот момент исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области использует в общении с сотрудниками ГИБДД нецензурную лексику и угрожает полицейским возможными проблемами. После этого следователи начали процессуальную проверку. Первое дело было возбуждено 16 февраля.

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