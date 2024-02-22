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01:00, 22 февраля 2024Силовые структуры

Прокуратура не нашла оскорблений в словах нахамившего полицейским чиновника

Прокуратура отменила дело, возбужденное против тамбовского чиновника Овчинникова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookrpess.com

Прокуратура отменила уголовное дело против бывшего врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова. В ведомстве не нашли оскорблений представителей власти в словах нахамившего полицейским чиновника, сообщает СУ СКР по региону.

Дело было возбуждено 16 февраля. «Следствием установлено, что 10 февраля 2024 года в ходе общения с сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области бывший чиновник публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался словами грубой нецензурной брани», — уточнили в СК.

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что слова Овчинникова не имеют адресности. Эксперт не выявил оскорбительных слов, унижающих честь и достоинство должностных лиц.

Ранее в феврале в сети появилось видео, на котором глава минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников хамит и угрожает испортить жизнь полицейским, которые остановили его возвращавшуюся с охоты машину для проверки. Позже тот подал в отставку.

Овчинникова подозревали в незаконной охоте в связи с тем, что в машине с ним обнаружили подстреленных животных. В автомобиле также нашли охотничьи ружья. Было возбуждено уголовное дело.

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      Марина Совина
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