Прокуратура не нашла оскорблений в словах нахамившего полицейским чиновника

Прокуратура отменила дело, возбужденное против тамбовского чиновника Овчинникова

Прокуратура отменила уголовное дело против бывшего врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова. В ведомстве не нашли оскорблений представителей власти в словах нахамившего полицейским чиновника, сообщает СУ СКР по региону.

Дело было возбуждено 16 февраля. «Следствием установлено, что 10 февраля 2024 года в ходе общения с сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области бывший чиновник публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался словами грубой нецензурной брани», — уточнили в СК.

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что слова Овчинникова не имеют адресности. Эксперт не выявил оскорбительных слов, унижающих честь и достоинство должностных лиц.

Ранее в феврале в сети появилось видео, на котором глава минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников хамит и угрожает испортить жизнь полицейским, которые остановили его возвращавшуюся с охоты машину для проверки. Позже тот подал в отставку.

Овчинникова подозревали в незаконной охоте в связи с тем, что в машине с ним обнаружили подстреленных животных. В автомобиле также нашли охотничьи ружья. Было возбуждено уголовное дело.